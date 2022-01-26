До одеського ФК "Чорноморець" приєднався новий гравець

До одеської футбольної команди "Чорноморець" приєднався атакуючий півзахисник Орест Кузик. З ним підписали контракт на два роки, повідомили у пресслужбі клубу.

Орест Кузик

ФК "Чорноморець"

Кузик Орест Тарасович народився 17 квітня 1995 року у Львові. Футболом почав займатися з шести років. Першою його командою були львівські "Карпати". Після чого перейшов у клуб "Динамо". У віці 16 років у матчі проти львівського УФК, він вперше став чемпіоном України у складі "Динамо". Улітку 2015 року він перейшов в оренду ужгородській "Говерлі".

Наприкінці жовтня 2016 року став гравцем "Сталі". Наприкінці сезону 2017/18, після вильоту команди в нижчий дивізіон, покинув клуб.

В червні 2018 року підписав трирічний контракт з клубом грецького чемпіонату "ПАС Ясніна".

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контракт з болгарським півзахисником Бориславом Цоневим. Також до команди приєдналися гравець з академії американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", атакуючий півзахисник Хорхе Ернандес, захисник Дуглас Бергквіст, гравець лівого флангу й центральний захисник Артем Сухоцький й форвард з Болгарії Мартін Петков.

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