Одеський ФК "Чорноморець" підписав два нових контакти

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" підписав два нових контакти з гравцями. Ними стали захисник Дуглас Бергквіст та гравець лівого флангу й центральний захисник Артем Сухоцький. Таке повідомили у пресслужбі клубу.

Ян Дуглас Бергквіст

ФК "Чорноморець"

Ян Дуглас Бергквіст народився 29 березня 1993 року у Швеції. У підлітковому віці він грав за "Редінг" і "Квінз Парк Рейджерс". Після чого приєднався у команду "Олдершот Таун" у 2009 році де і став капітаном. У серпні 2011 року спорсмен перейшов до "Фарнборо", а у жовтні 2012 року грав за "Бейсінгсток Таун". У 2013 підписав контакт з "Ексетер Сіті", а через кілька днів перейшов у "Веллінг Юнайтед". За два роки чоловік підписав дворічних контракт з "Естерсундом" на правах вільного агента. З цією командою виборов Кубок Швеції у сезоні 2016/17.

У 2019 році приєднався до новезької команди "Гаугесун". У 2020 перейшов до польського клубу "Арка". Після чого повернувся на Батьківщину та грав за клуб "Кальмар".

На початку 2022 року приєднався до одеського "Чорноморця" і став першим шведським легіонером в історії одеського клубу.

Сухоцький Артем Михайлович

ФК "Чорноморець"

Артем Михайлович Сухоцький народився 6 грудня 1992 року у Ніжині. Свою кар'єру у 2009 році він розпочав з клубу "Динамо" (Київ). У 2011 році Динамо розірвало контракт з виконавцем, і майже відразу після цього з'явилася пропозиція від клубу "Маріуполь". Після цього у статусі вільного агента перейшов у розташування ПФК "Олександрія", де перебував до 2015 року.

У 2016 році підписав дворічний контакт з луганською "Зарею". 4 січня 2018 року стало відомо про довгострокову угоду на 4,5 роки між гравцем та словацьким "Слованом".

У 2022 році увійшов до складу одеської команди "Чорноморець". Як повідомили у пресслужбі клубу, у складі братиславського «Слована» Артем – чемпіон та володар кубка Словаччини.

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контакти з голкіпером Євгеном Пастом та нападником Дмитром Юсовим.

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