Одеський ФК "Чорноморець" підписав контракт з новим гравцем

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" підписав новий контракт з гравцем з академії американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", атакуючим півзахисником Хорхе Ернандесом. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Хорхе Ернандес

ФК "Чорноморець"

Хорхе Ернандес народився 8 листопада 2000 року у Каліфорнії, США. Почав займатися футболом у клубі "Лос-Анджелес Гелаксі". У трудовій книжці хлопця 86 матчів у лізі ЮСЛ.За свою кар'єру футболіст забив 18 голів та зробив 11 результативних передач.

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контакти з захисником Дугласом Бергквістом та гравцем лівого флангу й центральним захисником Артемом Сухоцьким. До команди також приєднався колишній капітан словенської команди "Марібор" Руді Пожег Ванкас.

Також до команди долучилися голкіпер Євген Паст та нападник Дмитро Юсов. Та підписали контракти з півзахисником Іваном Бобко та колишнім гравцем збірної Чорногорії, центральним захисником Ілією Мартиновичем.

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