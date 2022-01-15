В одеському ФК "Чорноморець" новий дев'ятий гравець

До одеської футбольної команди "Чорноморець" приєднався півзахисник з Болгарії Борислав Цонев. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Борислав Цонев

ФК "Чорноморець"

Борислав Александров Цонев народився 29 квітня 1995 року у Благоєвграді. Почав займатися футболом у місцевому клубі "Пирин", а з 209 року грав за "Левскі". Свій перший гол забив у 2013 році, коли виступав за "Пирин" у Кубку Болгарії.

Влітку 2014 року отримав розрив передньої зв'язки коліна, від якої відновлювався майже 9 місяців. До гри повернувся у 2015 році і забив три голи у групі А в 9 іграх до кінця сезону 2014/15.

8 серпня 2015 року забив єдиний гол у матчі проти команди "Чорне море". Однак на початку вересня знову отримав травму коліна під час зустрічі молодіжної збірної проти Люксембурга. Тоді футболіст втратив місце в основному складі команди.

11 жовтня 2016 року підписав контракт з "Берое". Свої перші два голи за команду забив 17 березня 2017 року в матчі проти "Монтани". З початку сезону 2017/18 став основним гравцем клубу й зробив хет-трик у міському дербі з "Вереєю" у 2018 році.

На початку 2019 року відправився у хорватський "Інтер", де провів півтора року. У вересні 2020 року у статусі вільного агента повернувся до "Левскі".

14 січня 2022 року розірвав контракт з "Левскі", щоб перейти до "Чорноморця".

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контракт з гравцем з академії американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", атакуючим півзахисником Хорхе Ернандесом, з захисником Дугласом Бергквістом та гравцем лівого флангу й центральним захисником Артемом Сухоцьким. До команди також приєднався колишній капітан словенської команди "Марібор" Руді Пожег Ванкас.

Також до команди долучилися голкіпер Євген Паст та нападник Дмитро Юсов. Та підписали контракти з півзахисником Іваном Бобко та колишнім гравцем збірної Чорногорії, центральним захисником Ілією Мартиновичем.

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