Одеський ФК "Чорноморець" представив нового гравця

До одеської футбольної команди "Чорноморець" приєднався форвард з Болгарії Мартін Петков. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Мартін Петков

"Чорноморець" Мартін Петков

Мартін Детелінов Петков народився 15 серпня 2002 року у Софії. Дебютував на змаганнях у віці 16 років у домашній поразці проти "Лудогорця" з рахунком 0:2, вийшовши на заміну Станіславу Іванову.

Восени 2019 року Мартін забив свій перший дубль у першому раунді Кубка Болгарії. Це відбулося під час виїзної гри з варнеським "Спартаком". Тоді команда Петкова перемогла з рахунком 5:1.

До "Чорноморця" футболіст перейшов з болгарської команди "Левськи". Наразі на рахунку у Мартіна 67 ігор, шість забитих м'ячів та п'ять результативних передач.

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контракт з болгарським півзахисником Бориславом Цоневим. Також до команди приєдналися гравець з академії американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", атакуючий півзахисник Хорхе Ернандес, захисник Дуглас Бергквіст, гравець лівого флангу й центральний захисник Артем Сухоцький..

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