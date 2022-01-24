На Херсонщині почав зростати рівень захворюваності на COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем, показники захворювання у Херсоні зросли майже вдвоє.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

За словами Юрія Ромаскевича зростають і випадки інфікування CОVID-19 серед дітей.

"Прогнозовані показники на цю неділю 450-550 випадків на день по області. Тому виникає необхідність в розгортанні додаткових місць у стаціонарах", - пише головний санлікар Херсонщини.

Що відомо:

За минулу добу, 23 січня, виявили 142 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них 35 дітей.

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