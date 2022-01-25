За останню добу, з 24 на 25 січня, внаслідок негоди в Одесі травмувалися 32 людини. Двох із них госпіталізували. Про це кореспондентці Суспільного повідомила речниця Одеської міськради Наталія Мальцева.

Лікар-травматолог Олександр Білоус зазначив, що у зв’язку із погодними умовами звертатися за допомогою люди стали частіше. Здебільшого, це пацієнти із переломами рук та ніг.

Суспільне Одеса Лікар-травматолог Олександр Білоус

"Здебільшого до нас йдуть із закритими переломами, зі зміщенням буває. Ми робимо хворими рентгенограму і накладаємо гіпсову пов'язку. Якщо у хворого перелом зі зміщенням, ми робимо вправлення та накладаємо пов'язку", – розповів Олександр Білоус.

За один день у хірургічному відділенні на Левітана надали допомогу 18 людям.

На що скаржаться люди

Містяни розповіли кореспондентці Суспільного, що в Одесі дуже багато нерозчищених та слизьких доріг.

"У мене зараз п'ятий місяць вагітності, звичайно, важко ходити, тому що дороги не всюди розчищені, бачите, який зараз стан на вулиці, сніг йшов. Дуже важко добиратись на навчання. Доводиться обережно ходити", – зазначила перехожа Вікторія Ворожка.

"Дивіться, ось там розчистили. І дуже добре, що тут, я йшов туди по тій доріжці, біля дитячих цих майданчиків, добре, що розчистили. З тієї сторони, тут, де діти. Дуже добре. Бачите, скільки дітей гуляє? Їм розчистили", – додав місцевий житель Григорій.

Як зменшити ризики травмування при падіннях

За словами травматолога Олександра Білоуса, під час падіння слід намагатися приземлитися на правий чи лівий бік. Краще падати обличчям вниз, але не виставляти уперед руки – занадто великий ризик зламати кінцівки. Найгірший варіант – впасти на спину.

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