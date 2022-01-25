Хуртовина в Одеській області: яка ситуація на вулицях міста та трасах регіону

Протягом двох днів, 24-25 січня, в Одеській області спостерігають снігопад. На вулицях міста та трасах регіону працює спецтехніка. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Служби автомобільних доріг України в Одеській області Ксенія Устимчук.

За даними пресслужби, станом на 15:00 забезпечений проїзд по всіх дорогах регіону. Рух транспорту не обмежений. Більшість проїжджих частини вкриті снігом.

В Службі повідомили, що на дорогах Одеської області працюють 79 одиниць спецтехніки та 99 спеціалістів. Також на чергуванні перебувають 42 машини та 69 працівників. Середня температура в регіоні – від 4 до 6 ºС морозу. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Опади у вигляді дрібного снігу спостерігають місцями по всій області.

За даними навігаторів с GSM-модулями, які проаналізував сервіс 2gis, в Одесі немає значних заторів. Проблеми з рухом транспорту є лише у центральній частині міста.

2GIS Затори в Одесі 25 січня 2022 року

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