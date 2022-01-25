Через ожеледицю на дорогах області за добу сталося сім ДТП. П'ятьох людей врятували, одна пасажирка загинула. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

На автомагістралі "Одеса-Миколаїв" за селом Міщанка вдень 24 січня з кювету рятувальники дістали легковий автомобіль. У кювет також злетіли автомобілі у селі Жеребкове Подільського району та дві машини на трасі "Одеса-Миколаїв" за селом Нова Вільшанка. Усім водіям була надана допомога.

В Одесі, у Малиновському районі, по Київському шосе, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту діставали з машини пасажира. Його направили до міської лікарні №1.

В Ізмаїльському районі на автомагістралі "Приморське - Вилкове" дістали з кювету легковий автомобіль. У ньому рятувальники виявили загиблу пасажирку 1994 р.н.

Через погодні умови та стан дорожнього покриття на автошляхах Одеси та області працює спецтехніка та комунальники.

На дорогах державного значення Одеської області працює 137 машин спецтехніки. Дорожнє покриття області частково мокре та засніжене. Про це кореспондентам Суспільного повідомила прессекретарка Служби автомобільних доріг України в Одеській області Ксенія Устимчук.

Що відомо

Сніжити на території Одеської області почало ввечері 23 січня.

В Одесі на 24 січня синоптики прогнозували пориви вітру 7-10 м/с. Опади у вигляді снігу прийшли від 11 години ранку.

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