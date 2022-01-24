Штормове попередження через ожеледицю. Адреси травмпунктів в Одесі

В Одеській області через ожеледицю 25 січня оголосили штормове попередження жовтого рівня небезпеки. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ДСНС регіону.

25 січня в Одесі буде хмарно. Вночі та вранці помірний сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура вночі та вдень 4-6°С морозу.

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці помірний сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура вночі та вдень 3-8°С морозу. На автошляхах області видимість під час снігу 1-2 км.

За інформацією міськради, травматологічну допомогу в Одесі можна отримати за такими адресами:

Суворовський район:

КНП "Консультативно-діагностичний центр № 29" Одеської міськради (цілодобово): пр-т. Добровольського, 100, тел.: 754-90-18

КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міськради (цілодобово): вул. Ак. Воробьова, 5 г, тел.: 793-23-85

Приморський район:

КНП "Міська лікарня № 5" Одеської міськради (цілодобово): вул. Троїцька, 38, тел.: 700-00-54

Малиновський район:

КНП "Міська клінічна лікарня № 1" Одеської міськради (цілодобово): вул. М'ясоїдівська, 32, тел.: 793-73-61

Київський район:

КНП "Міська лікарня № 8" Одеської міськради (травм. кабінет з 08:00 до 15:00): Фонтанська дорога, 110, тел.: 63-05-01

КНП "Консультативно-діагностичний центр № 20" Одеської міськради (травм. кабінет з 08:00 до 19:00): вул. Левітана, 62, тел.: 705-88-23

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