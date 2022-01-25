Чистять від снігу. На дорогах Одещини працює 137 одиниць спецтехніки

Станом на 6:00 на дорогах державного значення Одеської області працює 137 машин спецтехніки. Дорожнє покриття області частково мокре та засніжене. Про це кореспондентам Суспільного повідомила прессекретарка Служби автомобільних доріг України в Одеській області Ксенія Устимчук.

Дороги від снігу розчищають 166 працівників Служби автомобільних доріг. Вони залучили 85 комбінованих дорожніх машин, 36 навантажувачів, п'ять тракторів, вісім автогрейдерів та три автомобілі.

Рух транспорту на автодорогах наразі не обмежили.

Цілодобово на трасах області залучили 122 працівники та 90 одиниць спецтехніки.

За даними Одеської міської ради, снігоприбиральні машини на дороги міста вийшли о 22:00 24 січня. Загалом працювало 68 машин. Вони їхали у шести колонах по 17 маршрутам.

Що відомо

Сніжити на території Одеської області почало ввечері 23 січня.

В Одесі на 24 січня синоптики прогнозували пориви вітру 7-10 м/с. Опади у вигляді снігу прийшли від 11 години ранку.

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