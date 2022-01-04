Дмитро — резервіст. П'ять років тому він переїхав з рідного Донецька до Києва. Чоловік має "тривожну валізу" для військових та пояснює, як скласти такий рюкзак цивільним на випадок війни. Що має бути в "тривожній валізі" — у відео Суспільного.

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