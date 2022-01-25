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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили понад 1000 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили понад 1000 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили понад 1000 випадків Суспільне Харків

Вже четвертий день поспіль у регіоні фіксують понад 1000 нових випадків коронавірусної інфекції. За 24 січня у Харківській області виявили 1038 випадків захворювання.

До статистики внесли відомості про шість смертей внаслідок COVID-19, 224 людини одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 257 130 випадків. З них: 235 376 хворих одужали, 6549 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 858 — жителі Харківського району (817 — міста Харкова);
  • 52 — Чугуївського;
  • 45 — Ізюмського;
  • 29 — Лозівського;
  • 26 — Куп'янського;
  • 18 — Красноградського;
  • 10 — Богодухівського.

За добу, 24 січня, в Україні підтвердили 19 118 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
  • В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
  • Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону".
  • З 24 січня Харківська область відповідає "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.
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