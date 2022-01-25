COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили понад 1000 випадків

Вже четвертий день поспіль у регіоні фіксують понад 1000 нових випадків коронавірусної інфекції. За 24 січня у Харківській області виявили 1038 випадків захворювання.

До статистики внесли відомості про шість смертей внаслідок COVID-19, 224 людини одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 257 130 випадків. З них: 235 376 хворих одужали, 6549 хворих померли.

Серед хворих за добу:

858 — жителі Харківського району (817 — міста Харкова);

52 — Чугуївського;

45 — Ізюмського;

29 — Лозівського;

26 — Куп'янського;

18 — Красноградського;

10 — Богодухівського.

За добу, 24 січня, в Україні підтвердили 19 118 нових випадків захворювання на коронавірус.

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