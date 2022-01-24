На Харківщині розглядають можливість переведення шкіл на дистанційне навчання

У Харківській області розглядають можливість переведення шкіл на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це 24 січня Суспільному розповіла завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій центру контролю і профілактики хвороб Ганна Сухорукова.

"На сьогодні одне з питань, яке обговорюється керівниками області, це можливість обмеження занять, переведення на дистанційну форму навчання загальноосвітніх закладів у громадах, в яких відмічається значне зростання захворюваності, щоб захистити дітей та припинити передачу інфекції. У нас вже є випадки у сімейних осередках, коли перші випадки реєстрували саме у дітей — вони принесли хворобу в родину зі школи", — сказала епідеміологиня Ганна Сухорукова.

За її словами, окрім Харкова йдеться про деякі громади області.

"Сьогодні у нас є напруженість у Харкові, райони області ще не настільки під'єдналися до цієї хвилі. Лише на останньому тижні ми бачимо значне зростання кількості хворих у Чугуївському районі — це Вовчанська, Змієвська, Слобожанська ОТГ. Також значне зростання в Ізюмі, Лозовій, Краснограді. Надалі в районах захворюваність буде зростати", — каже Сухорукова.

Минулого тижня на Харківщині зареєстрували 721 випадок коронавірусу серед школярів, повідомила епідеміологиня.

"Нас дуже турбує, давно не було таких показників, що понад 25% захворілих минулого тижня — це люди до 30 років, а студентство ще не все повернулося з канікул. Більш як у два рази зросла кількість хворих серед дитячого населення. Йде дуже потужна хвиля серед учнів шкіл та технікумів. За тиждень понад тисячу дітей захворіли", — каже Ганна Сухорукова.

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