Центри вакцинації від коронавірусу на п'яти ринках Харкова, вокзалі та у поштових відділеннях у районах області припинили роботу. І далі працюють пункти щеплення при поліклініках та центри масової вакцинації.

Про припинення роботи центрів на ринках Суспільному розповіла заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"У них [центрах] немає потреби з багатьох причин: кількість людей, які приходять на ринки, значно зменшилася, погода погіршилася, бригади не виправдовують своєї присутності на ринках. Робити 10-12 щеплень за день — нераціонально, краще бригади працюватимуть при поліклініках, там багато людей", — сказала Горбунова-Рубан.

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Окрім центрів вакцинації на ринках, закрився центр на "Південному вокзалі", підтвердив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. За його словами, нині у регіоні працюють 35 центрів вакцинації та 169 пунктів щеплення.

"Якщо буде попит на вакцинацію серед населення, обов'язково будемо розгортати додаткові пункти щеплення. Зараз, на жаль, не спостерігається черг, тому система справляється", — сказав Хаустов.

Також на Харківщині більше не працюють пункти вакцинації у відділеннях "Укрпошти", каже Максим Хаустов: "Якщо зараз селищна громада, в якій немає пункту щеплення, потребує, туди виїжджають мобільні бригади".

Мобільний пункт вакцинації, який працював на ринку "Барабашово", поблизу станції метро "Університет" та оперного театру, взимку не працюватиме.

"Бус на зиму закрили — холодно, він не має такої кількості звернень, як у центрах масової вакцинації", — пояснив Максим Хаустов.

Минулої доби на Харківщині зробили 5750 щеплень. На 25 січня дві дози вакцини отримали понад мільйон людей, бустерною дозою щепилися 12 548 людей, сказав Хаустов.

"У нас є громади-аутсайдери з вакцинації, в яких зараз відсоток вакциновано населення невеликий. Це Барвінківська громада, там 41% щеплених, Лозівська громада — 39%, Солоницівська громада — 32%, Петропавлівська та Кіндрашівська — по 27% щеплених", — сказав Максим Хаустов.

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