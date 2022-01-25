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"Чудом живий". Стан 17-річного іванофранківця, який впав із дев'ятого поверху, покращується
МЕДИЦИНАРегіони

"Чудом живий". Стан 17-річного іванофранківця, який впав із дев'ятого поверху, покращується

Степан Пенкалюк
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Стан 17-річного франківця, який 16 січня впав з дев'ятого поверху будинку, покращується. Він прийшов до тями й добре відновлюється після операції. Про це Суспільному розповів медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрій Яворський.

"Хлопець — при свідомості. Зараз медики готують його до наступної операції на хребті, яку проведуть 28 січня. Органи, які були пошкоджені, більш-менш добре відновлюються після попереднього оперування. В принципі, чудом живий", — сказав Андрій Яворський.

Що відомо

Вранці 16 січня на вулиці Пасічній у Франківську зі сходової клітки дев'ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець. О 8:45 його госпіталізували в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Наступного дня стан юнака медики визначили як критично важкий. У хлопця діагностували пошкодження спинного мозку і запланували операцію на хребті.

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