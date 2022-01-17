17-річному хлопцеві, який 16 січня впав з дев'ятого поверху будинку в Івано-Франківську, медики обласної клінічної лікарні планують провести операцію на хребті. У юнака — пошкоджений спинний мозок, він перебуває у критичному стані. Про це Суспільному розповів медичний директор лікарні Андрій Яворський.

"Хлопець — критично важкий. Всі операції для стабілізації стану і збереження його життя хірурги вже провели. У пацієнта ще є важка травма хребта, пошкодження спинного мозку. Тому плануємо операцію на хребті, якщо стан хлопця стабілізується. Поки прогнози робити рано, потрібно почекати ще декілька днів", — сказав Андрій Яворський.

Що відомо

Вранці 16 січня на вулиці Пасічній у Франківську зі сходової клітки дев'ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець. О 8:45 його госпіталізували в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.

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