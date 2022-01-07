На Франківщині надзвичайники врятували чоловіка, який впав у річку

На Івано-Франківщині надзвичайники врятували чоловіка, який впав у річку. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
7 січня о 17:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади чоловік впав в річку Бистриця Надвірнянська.
Рятувальники витягли його з води, напоїли його чаєм, надали домедичну допомогу та передали медикам.
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