На Франківщині надзвичайники врятували чоловіка, який впав у річку

На Івано-Франківщині надзвичайники врятували чоловіка, який впав у річку. Про це на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

7 січня о 17:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади чоловік впав в річку Бистриця Надвірнянська.

Рятувальники витягли його з води, напоїли його чаєм, надали домедичну допомогу та передали медикам.

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