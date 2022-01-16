В Івано-Франківську зі сходової клітки дев'ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.
З її слів, подія сталася зранку 16 січня на вулиці Пасічній. Хлопець — 2005 року народження. Його госпіталізували в обласну клінічну лікарню о 8:45.
Юнак перебуває в реанімаційному відділенні у критичному стані, повідомив Суспільному медичний директор медзакладу Андрій Яворський.
"Медики діагностували у пацієнта травми органів грудної клітки, органів черевної порожнини. Є складна травма хребта. Поки що хлопець в реанімації, але критично важкий, — каже Андрій Яворський.
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