Україна запросила у Білорусі допомогу для енергосистеми

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу для своєї енергосистеми у рамках відповідного двостороннього договору.

Як повідомляється на офіційному Telegram-каналі Міністерства енергетики Білорусі, країна вже почала надавати Україні необхідну допомогу.

"Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Максимальна потужність становитиме 150 МВт, зазначили у білоруському Міненерго.

В "Укренерго" підтвердили, що надсилали білоруській стороні відповідний запит.

​​"У вівторок 25 січня в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 в обсязі 450 МВт·год, з 13:00 до 14:00 та з 16:00 до 17:00 в обсязі 200 МВт·год (усе – за оперативними даними)", — зазначили в установі.

Як пояснили "Укренерго", запит про допомогу був обумовлений із потребами економії.

"Запит аварійної допомоги не пов’язаний з недостатністю в енергосистемі резервів потужності, але необхідний для економії доступних на сьогодні резервів та забезпечення сталого покриття піків споживання у наступні періоди", — підкреслили в компанії.

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Що відомо

24 травня 2021 року Міжфракційне парламентське об'єднання "За демократичну Білорусь" закликало українську владу припинити імпорт електроенергії з Білорусі у зв'язку із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Також припинити купувати електрику у Білорусі закликали й громадські організації. Окрім цього вони попросили запровадити жорсткі санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

26 травня НКРЕКП обмежила імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.

До 1 листопада 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з Білорусі за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Після цього Україна відновила білоруський імпорт.

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