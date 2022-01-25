Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону передала понад 3 тисячі тонн вибухівки та порохових зарядів Національному агентству України з питань активів. Вартість вибухівки понад 5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Судом прийнято рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 3 тисяч тонн вибухових речовин — порохових зарядiв вартістю понад 5 млрд грн", — ідеться у повідомленні.
Протягом усього часу вибухівка безплатно зберігалася на 6 тис. кв. м території одного із військових арсеналів. Це перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб Збройних сил України та спричинило значні витрати оборонного відомства.
Читайте також: У кількох регіонах України евакуюють учнів шкіл через повідомлення про мінування
За даними слідства, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, не маючи дозволу, за 15 тис грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало її утилізувати.
Зазначається, ці вибухові речовини – пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!