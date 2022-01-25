Росфінмоніторинг вніс російського опозиційного політика Олексія Навального до переліку організацій і фізосіб, щодо яких “є відомості про їхню причетність до тероризму й екстремістської діяльності”. Про це інформує інтернет-видання Meduza.

Окрім Навального, до списку також увійшли його соратники, серед яких Любов Соболь, Вячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Лілія Чанишева, Руслан Шаведдінов та інші.

Відповідно до російського законодавства, передбачається замороження банківських рахунків людей, що потрапляють до цього списку.

Як передає Meduza, у червні 2021 року Московський міський суд визнав “екстремістськими організаціями” Фонд боротьби з корупцією, штаби Навального і Фонд захисту прав громадян. Росфінмоніторинг додав їх до своїх списків ще у квітні.

В вересні 2021 року стосовно Навального та його соратників відкрили кримінальну справу про створення “екстремістської спільноти”.

Олексія Навального внесли в список терористів і екстремістів Росфінмоніторингу

Що відомо

17 січня 2021 року російський опозиціонер Олексій Навальний разом зі дружиною Юлією прибув літаком авіакомпанії "Побєда" до Москви. В аеропорту його затримали та відвезли до УВС Хімки.

Хімкинський райсуд Москви приговорив Олексія Навального до арешту тривалістю в 30 діб. Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі "Ів Роше" на реальний термін. 2 лютого політика засудили на два роки та вісім місяців ув'язнення.

20 лютого 2021 року Бабушкінський суд Москви визнав Олексія Навального винним у справі про "наклеп на ветерана". Також цей же суд визнав законним рішення Симоновського суду зі зміни умовного вироку політику на реальний у кримінальній справі "Ів Роше", але скоротив на півтора місяця термін перебування його в колонії.

28 лютого 2021 року стало відомо, що Навального етапували до виправної колонії № 2 у місті Покров Володимирської області для відбування покарання.

31 березня 2021 року Навальний оголосив голодування у в'язниці. 17 квітня його лікарі заявили про його критичний стан і вимагали негайно пустити їх до пацієнта.

15 квітня 2021 року США запровадили нові санкції проти Росії через втручання у вибори, кібератаки та порушення прав людини. Також американський президент Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через дії Росії. Президент США заявив, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною, а в Адміністрації США заявили, що готові посилити санкції проти РФ .

По всій території Росії 21 квітня 2021 року відбулись акції на підтримку ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального. За даними правозахисників, силовики затримали щонайменше 1756 учасників протестів.

Навальний припинив голодування.

20 жовтня 2021 року російський опозиціонер Олексій Навальний став лауреатом премії "за свободу думки" імені правозахисника Андрія Сахарова. Відповідне рішення прийняв Європейський парламент.

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