Через заметену снігом дорогу увечері 24 січня у селі Закрівці Отинійської громади на Івано-Франківщині автомобіль швидкої медичної допомоги з'їхав у кювет. Бригада медиків якраз поверталася з виклику. Авто допомогли витягнути рятувальники.
Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.
З її слів, повідомлення про те, що у заметі застрягла "швидка", надійшло до Служби порятунку приблизно о 22:30.
"Автомобіль медичної допомоги на засніженій ділянці дороги з'їхав у кювет. Хворих людей у кареті не було. До місця події одразу вирушили рятувальники з Отинії", — сказала Христина Перцович.
Надзвичайники, які приїхали на місце, допомогли відбуксирувати "швидку" на дорогу.
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