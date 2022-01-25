Через заметену снігом дорогу увечері 24 січня у селі Закрівці Отинійської громади на Івано-Франківщині автомобіль швидкої медичної допомоги з'їхав у кювет. Бригада медиків якраз поверталася з виклику. Авто допомогли витягнути рятувальники.

Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

З її слів, повідомлення про те, що у заметі застрягла "швидка", надійшло до Служби порятунку приблизно о 22:30.

"Автомобіль медичної допомоги на засніженій ділянці дороги з'їхав у кювет. Хворих людей у кареті не було. До місця події одразу вирушили рятувальники з Отинії", — сказала Христина Перцович.

Надзвичайники, які приїхали на місце, допомогли відбуксирувати "швидку" на дорогу.

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