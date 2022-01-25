Стрес та паніка. Як їх позбутися, розповідає львівська лікарка-терапевт

Пришвидшене серцебиття, задишка і болі в животі. Ці симптоми можуть виникати без жодних вагомих причин і бути викликані стресом. Як їх позбутися, розповіла лікарка-терапевт 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Марта Заплатинська.

Стрес негативно впливає не лише на тих людей, які мають певні патологічні стани, але й на повністю здорових людей.

"Наслідки можуть бути різними. Хтось може бути абсолютно здоровим і у нього можуть бути симптоми, які до цього не проявлялися. Це може бути серцебиття, задишка, болі в животі. Є інші люди, які вже мають наявні патологічні стани. Якщо людина має захворювання серця, це може призводити до таких наслідків, як серцевий напад, аритмії, інфаркти міокарда", — каже Марта Заплатинська.

Лікарка додає, що реакція людини на стрес залежить від того, наскільки організм людини до нього готовий. Також частково це залежить від нашого темпераменту.

Треба знайти свій спосіб, як боротися зі стресом

"У кожного свій спосіб. Це є наше дозвілля. Хтось займається спортом, малює, співає, хтось банально гуляє на вулиці. Хтось дивитися фільми, читає книги. Допомагає позбутися стресу і сон, поспати більше часу, ніж зазвичай. Комусь допомагає напустити ванну води і так відпочити", — каже лікарка-терапевт Марта Заплатинська.

Чи може стрес призвести до панічних атак?

"Панічні атаки починаються з того, що людина постійно за щось переживає. Панікує на рівному місці. Не завжди кожен може собою володіти. З фізичних показників — це пришвидшене серцебиття, дихання, перебої у роботі серця, болі в животі, блювання, нудота, можуть затерпати кінцівки. Коли ми отримуємо стрес, мозок запускає в роботу усі органи", — каже лікарка.

Марта Заплатинська додає, що коли людина відчуває постійну тривогу, постійний страх, їй потрібно задуматися про допомогу. Спершу краще звернутися до сімейного лікаря. А за потреби — до психолога чи психіатра.

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