У Сумах юні хокеїсти зіграли матчі чемпіонату України

Матчі чемпіонату України з хокею серед юнаків у віковій групі U12 відбулися у Сумах. Ігри пройшли 22 та 23 січня на хокейному майданчику стадіону "Авангард".

У гості до хокейного клубу "Суми", який посідає останню сходинку турнірної таблиці, приїхала харківська "Дружба" — п’ята команда чемпіонату.

22 січня матч завершився з рахунком 13:3 на користь хокеїстів з Харкова. 23 січня матч також завершився перемогою харків’ян.

Перший період вони виграли з рахунком 4:0. У другому закинули ще сім шайб і довели рахунок до 11:0. У третьому періоді одна шайба побувала у воротах "Дружби", але і у воротах "Сум" вона побувала тричі. У підсумку — 14:1 на користь харківської "Дружби".

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