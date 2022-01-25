На Дніпропетровщині судитимуть жителя Нікопольського району за виготовлення та використання підробленого COVID-сертифіката. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.
За повідомленням, 12 січня на автостанції у селищі Томаківка, що на Дніпропетровщині, під час перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів автобусів міжобласного сполучення, чоловік надав правоохоронцям документ з явними ознаками підробки.
Як з'ясувалось, 50-річному жителю Нікопольського району знадобився сертифікат про вакцинацію для щоденного проїзду на роботу в міжобласному транспорті. Чоловік за допомогою комп’ютерної техніки та програмного забезпечення власноруч виготовив документ, в одному з комп’ютерних клубів у Запоріжжі та роздрукував його на кольоровому принтері.
21 січня чоловіку оголосили підозру за ч.1 ч.4 ст.358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України.
Санкція – обмеження волі на строк до двох років.
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