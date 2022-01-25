На Дніпропетровщині судитимуть жителя Нікопольського району за виготовлення та використання підробленого COVID-сертифіката. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

За повідомленням, 12 січня на автостанції у селищі Томаківка, що на Дніпропетровщині, під час перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів автобусів міжобласного сполучення, чоловік надав правоохоронцям документ з явними ознаками підробки.

Як з'ясувалось, 50-річному жителю Нікопольського району знадобився сертифікат про вакцинацію для щоденного проїзду на роботу в міжобласному транспорті. Чоловік за допомогою комп’ютерної техніки та програмного забезпечення власноруч виготовив документ, в одному з комп’ютерних клубів у Запоріжжі та роздрукував його на кольоровому принтері.

21 січня чоловіку оголосили підозру за ч.1 ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.

Санкція – обмеження волі на строк до двох років.

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