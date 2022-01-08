На Дніпропетровщині судили жінку, яка користувалася підробним COVID-сертифікатом. Рішення у її справі оприлюднив Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.
Кримінальне провадження щодо уродженки села Очеретувате Магдалинівського району відкрили наприкінці грудня 2021 року за частиною 4 статті 358Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Кримінального кодексу України (підроблення документів).
За даними з рішення суду, у невстановлений час та невстановленому місці жінка придбала підроблений офіційний документ – свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною «Sinovac», а потім, перебуваючи в кафе у Новомосковську, пред'явила його патрульним поліцейським під час перевірки.
У суді жінка беззаперечно визнала провину. Суд зазначає, що це обставина, яка пом`якшує покарання.
Згідно з вироком, суд обрав їй покарання – обмеження волі Обмеження волі передбачає утримання особи в спеціальних виконавчих установах відкритого типу, без ізоляції від суспільства і з обов'язковим залученням засудженого до роботистроком на один рік з випробуванням строком на один рік.
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