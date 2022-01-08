На Дніпропетровщині судили жінку, яка користувалася підробним COVID-сертифікатом. Рішення у її справі оприлюднив Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Кримінальне провадження щодо уродженки села Очеретувате Магдалинівського району відкрили наприкінці грудня 2021 року за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

За даними з рішення суду, у невстановлений час та невстановленому місці жінка придбала підроблений офіційний документ – свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною «Sinovac», а потім, перебуваючи в кафе у Новомосковську, пред'явила його патрульним поліцейським під час перевірки.

У суді жінка беззаперечно визнала провину. Суд зазначає, що це обставина, яка пом`якшує покарання.

Згідно з вироком, суд обрав їй покарання – обмеження волі строком на один рік з випробуванням строком на один рік.

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