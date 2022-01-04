На Івано-Франківщині засудили вчительку за підроблений COVID-сертифікат

На Франківщині Коломийський міськрайонний суд виніс вирок вчительці ліцею № 5 за підроблений COVID-сертифікат. Жінці призначили 1 700 грн штрафу, оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Освітянка на початку жовтня 2021 року подала свої дані невідомій людині, щоб виготовити підроблений сертифікат про вакцинацію проти COVID-19. Як йдеться у документі, міжнародне свідоцтво про імунізацію жінка отримала, однак у документі була вказана недостовірна інформація щодо отриманої вакцини та закладу, який нібито видав жінці цей сертифікат.

Щоб продовжувати працювати у навчальному закладі, в кінці жовтня вчителька принесла керівництву копію підробленого сертифіката. 9 листопада Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги подав інформацію про те, що жінка не вакцинувалася від COVID-19, а у системі Medics не було письмової згоди вчительки на щеплення.

Читайте також: Підроблений COVID-сертифікат. Яка відповідальність за їх виготовлення та використання

Під час судового засідання прокурор підготував клопотання про розгляд справи у спрощеному порядку без проведення судового розгляду. Обвинувачена подала у суд заяву про "беззаперечне визнання винуватості".

Як йдеться у вироку, суд пом’якшив покарання і ухвалив рішення оштрафувати вчительку через те, що це — перше її притягнення до кримінальної відповідальності. Також освітянка щиро розкаювалася у вчиненому, сприяла розкриттю злочину та утримує дитину.

Суд визнав вчительку винною у підробці COVID-сертифіката та призначив їй 1 700 грн штрафу.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини