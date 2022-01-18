У Кам’янському судитимуть вчительку дитсадка за використання підробленого сертифіката про вакцинацію від «COVID-19». Про це йдеться на офіційній сторінці Дніпропетровської обласної прокуратури.

За повідомленням, вчителька дитячого садка у Кам’янському пред’явила правоохоронцям завідомо підроблене свідоцтво про вакцинацію проти короновірусної хвороби «COVID-19», придбане у мережі Інтернет.

До суду скеровано обвинувачувальний акт відносно жінки за використання завідомо підробленого документа.

Підозрюваній загрожує обмеження волі на строк до двох років.

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