З 27 січня Рівненська область переходить до “червоної” зони епіднебезпеки. Таке рішення 25 січня прийняли на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Про таку перспективу місцева влада заявляла напередодні. Зокрема, перший заступник голови ОДА Сергій Подолін сказав про невтішну динаміку зростання кількості хворих із COVID-19, тож можливе рішення держкомісії він назвав ймовірним.

А з 25 січня школи Рівненської громади через значну захворюваність серед учнів та вчителів перейшли на "дистанційку", крім молодших класів. ”За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області”, — повідомив міністр Олег Немчінов.

Обмеження “червоної” зони

У “червоній” зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше ніж 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо 100% співробітників й відвідувачів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Що відомо

За даними РНБО, станом на 23 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 392 750 людей, це 34,37% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 391 268 людей, це 34,24%. Бустерну дозу отримали 5 300 людей.

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