"За всі хвилі такого приросту не було": санлікар Рівненщини про штам "Омікрон"

Штам коронавірусу "Омікрон" втричі заразніший за попередника — "Дельту", проте протікає швидше. Також він частіше вражає людей середнього віку, – розповів в етері "Сьогодні. Головне" на Суспільному головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов. За його словами, у другій половині січня приріст захворювання коронавірусом сягнув 120%.

Зі слів Сафонова, штам коронавірусу "Дельта" був у п'ять разів заразніший, ніж його попередник – класичний уханський штам COVID-19. Своєю чергою "Омікрон" втричі заразніший, ніж "Дельта".

"В останній тиждень безпрецедентно стрімко зростає рівень захворюваності – 120% приріст. За всі хвилі такого темпу ще не було і це прогнозувалось у зв'язку з властивостями штаму “Омікрон”. Разом з тим, чим стрімкіше хвиля зростає, так само стрімко вона спадає", – зазначив Роман Сафонов.

І уточнив: лікарі помітили, що цей штам "менш вбивчий" та провокує менше випадків для госпіталізацій. Загалом кількість нових ушпиталених пацієнтів з ковідом сягнула 13%.

"Омікрон" більше протікає як звичайна застуда. Суттєвих особливостей, відмінностей цього штаму від попереднього щодо симптоматики немає. На перший план виходять такі прояви – нежить, чхання, першіння в горлі, менше зачіпаються легені, так само втрата нюху у кожного п'ятого", – сказав головний санлікар.

На відміну від попередників, "Омікрон" має менший цикл, додав Роман Сафонов. Інкубаційний період штаму – орієнтовно три дні, частіше хворіють люди віком від 30 до 49 років.

"Відбулось певне зміщення з осіб старшого віку на групу середнього віку і значно більше хворіють діти. Наша лабораторія спроможна визначати різні штами. Буде підтверджено циркуляцію нового штаму і він поступово витіснятиме "Дельту", на підставі чого ми прогнозуємо у лютому пікове значення захворюваності", – розповів лікар.

Окрім того, пояснив він, лікування "Омікрону", як і раніше, симптоматичне. За словами санлікаря, ефективним захистом від складного перебігу хвороби залишається вакцинація, в тому числі й дітей з 12-річного віку.

Що відомо

На Рівненщині за 20 січня підтвердили 702 нові випадки інфікування коронавірусом.

Рівненщина перейшла до "помаранчевої" епідзони 18 січня за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС. Причиною рішення стало перевищення епідпорогу в області. Роман Сафонов спрогнозував "червону" епідзону в Рівненській області ще в січні, а пік захворюваності – у лютому.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram