"За всі хвилі такого приросту не було": санлікар Рівненщини про штам "Омікрон"

Штам коронавірусу "Омікрон" втричі заразніший за попередника — "Дельту", проте протікає швидше. Також він частіше вражає людей середнього віку, – розповів в етері "Сьогодні. Головне" на Суспільному головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов. За його словами, у другій половині січня приріст захворювання коронавірусом сягнув 120%.
Зі слів Сафонова, штам коронавірусу "Дельта" був у п'ять разів заразніший, ніж його попередник – класичний уханський штам COVID-19. Своєю чергою "Омікрон" втричі заразніший, ніж "Дельта".
"В останній тиждень безпрецедентно стрімко зростає рівень захворюваності – 120% приріст. За всі хвилі такого темпу ще не було і це прогнозувалось у зв'язку з властивостями штаму “Омікрон”. Разом з тим, чим стрімкіше хвиля зростає, так само стрімко вона спадає", – зазначив Роман Сафонов.
І уточнив: лікарі помітили, що цей штам "менш вбивчий" та провокує менше випадків для госпіталізацій. Загалом кількість нових ушпиталених пацієнтів з ковідом сягнула 13%.
"Омікрон" більше протікає як звичайна застуда. Суттєвих особливостей, відмінностей цього штаму від попереднього щодо симптоматики немає. На перший план виходять такі прояви – нежить, чхання, першіння в горлі, менше зачіпаються легені, так само втрата нюху у кожного п'ятого", – сказав головний санлікар.
На відміну від попередників, "Омікрон" має менший цикл, додав Роман Сафонов. Інкубаційний період штаму – орієнтовно три дні, частіше хворіють люди віком від 30 до 49 років.
"Відбулось певне зміщення з осіб старшого віку на групу середнього віку і значно більше хворіють діти. Наша лабораторія спроможна визначати різні штами. Буде підтверджено циркуляцію нового штаму і він поступово витіснятиме "Дельту", на підставі чого ми прогнозуємо у лютому пікове значення захворюваності", – розповів лікар.
Окрім того, пояснив він, лікування "Омікрону", як і раніше, симптоматичне. За словами санлікаря, ефективним захистом від складного перебігу хвороби залишається вакцинація, в тому числі й дітей з 12-річного віку.
Що відомо
- На Рівненщині за 20 січня підтвердили 702 нові випадки інфікування коронавірусом.
- Рівненщина перейшла до "помаранчевої" епідзони 18 січня за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС. Причиною рішення стало перевищення епідпорогу в області. Роман Сафонов спрогнозував "червону" епідзону в Рівненській області ще в січні, а пік захворюваності – у лютому.
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