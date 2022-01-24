23 січня в Болградському районі Одеської області рятувальники допомагали вилучили з узбіччя три автівки. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Близько 17:30 на п'ятому км автодороги "Болград-Арциз" сталася аварійна ситуація. Через ожеледь водії не впоралися з керування та злетіли в кювет. На узбіччі застрягли легкові автомобілі Mitsubishi Carisma, Chevrolet Aveo та мікроавтобус Ford Transit. Рятувальники витягнули транспорт на проїжджу частину. Всього допомогли семи громадянам.

Служба автомобільних доріг в Одеській області На Одещині через ожеледь з узбіччя витягували три автівки

Прессекретарка Служби автомобільних доріг України в Одеській області Ксенія Устимчук повідомила Суспільному, що наразі ситуація на трасах регіону стабільна. На дорогах чергують близько 350 одиниць спецтехніки. Зранку трасами Одеса-Київ та Одеса-Рені проїхав транспорт, який перевірив стан дорожнього покриття.

За даними Служби, після 11:00 24 грудня опади очікують в центральній частині Одеської області. Після 20:00 – на території всього регіону.

Що відомо

В Одесі та області 24 січня вранці та вдень очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с. Вночі синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень помірний.

На автошляхах області видимість під час снігу становитиме не більше одного-двух км.

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