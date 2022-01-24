Снігопад на Одещині: яка ситуація на вулицях міста та трасах регіону

24 січня на Одещині випав сніг. На дорогах працює спецтехніка. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Служби автомобільних доріг України в Одеській області Ксенія Устимчук.

За даними пресслужби, станом на 15:00 забезпечений проїзд по всіх дорогах регіону. Рух автомобільного транспорту не обмежений. Деякі проїжджі частини вкриті снігом, деякі залишаються сухими.

Суспільне Одеса Погода в Одесі 24 січня 2022 року

Суспільне Одеса Ситуація на дорогах Одеси 24 січня 2022 року

В Службі повідомили, що на дорогах Одеської області працюють 56 одиниць спецтехніки та 73 спеціалісти. Середня температура по регіону – від 2 до 4 ºС морозу. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Опади спостерігають у центральній частині області.

За даними навігаторів с GSM-модулями, які проаналізував сервіс 2gis, в Одесі утворилися затори на центральних вулицях та біля мікрорайону Таїрова.

2gis Затори в Одесі 24 січня 2022 року

2gis Пробки в Одесі 24 січня 2022 року

Читайте також

На Одещині через ожеледицю з узбіччя витягували три автівки: яка ситуація на дорогах регіону зараз

В Одесі та області 24 січня вранці та вдень очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с. Вночі синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень помірний. На автошляхах області видимість під час снігу становитиме не більше одного-двух км.

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області