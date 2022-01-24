Снігопад на Одещині: яка ситуація на вулицях міста та трасах регіону

24 січня на Одещині випав сніг. На дорогах працює спецтехніка. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Служби автомобільних доріг України в Одеській області Ксенія Устимчук.
За даними пресслужби, станом на 15:00 забезпечений проїзд по всіх дорогах регіону. Рух автомобільного транспорту не обмежений. Деякі проїжджі частини вкриті снігом, деякі залишаються сухими.
В Службі повідомили, що на дорогах Одеської області працюють 56 одиниць спецтехніки та 73 спеціалісти. Середня температура по регіону – від 2 до 4 ºС морозу. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Опади спостерігають у центральній частині області.
За даними навігаторів с GSM-модулями, які проаналізував сервіс 2gis, в Одесі утворилися затори на центральних вулицях та біля мікрорайону Таїрова.
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- В Одесі та області 24 січня вранці та вдень очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с. Вночі синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень помірний. На автошляхах області видимість під час снігу становитиме не більше одного-двух км.
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