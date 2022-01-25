Третина підприємств Черкащини опинилася під загрозою закриття

Третині підприємств Черкащини загрожує закриття. Причиною є енергокриза. Тримати власну справу через високі ціни на газ та електроенергію стало невигідно. Про це Суспільному повідомив член регіональної Ради підприємців Анатолій Погребняк.

Журналісти Суспільного побували на кондитерській і взуттєвій фабриках.

Суспільне Черкаси Підприємство виготовляє карамель з українського цукру та крохмальної патоки

Кондитерська фабрика на Смілянщині працює 23 роки. На підприємстві виготовляють карамельні льодяники, жуйки та сувенірні солодощі. Продукцію постачають на український ринок та в 40 країн світу, розповів директор Євген Таран.

"Підприємство виготовляє карамель з українського цукру і крохмальної патоки", – зазначив він.

Серцем фабрики чоловік назвав варочне відділення, де виготовляють карамельну масу.

Суспільне Черкаси Директор кондитерської фабрики Євген Таран

"Ця зона є основним споживачем енергоресурсів на підприємстві. Сюди надходить перегріта пара, з якої – карамельна маса. А перегріту пару виробляє котельня", – розповів Євген Таран.

Суспільне Черкаси Євген Таран розповів, що підприємство перейшло на дрова

Євген Таран додав, що нагрівати обладнання та приміщення газовими котлами останні пів року стало невигідно, тому перейшли на дрова.

"За такої ціни на газ, яка надзвичайно висока (60 тисяч за тисячу кубометрів), то ціна виробництва пари на дровах в чотири рази менша. Надзвичайно високі ціни не тільки на газ, а й на другу сировину. І як результат – зростають ціни на продукти харчування", – прокоментував директор кондитерської фабрики Євген Таран.

Директор черкаської взуттєвої фабрики Леонід Яремюк зазначив, що, крім цін на паливо, зросла і вартість електроенергії. За його словами, нині компанія працює, але на початку січня робітників відправляли у двотижневу вимушену відпустку.

Суспільне Черкаси Директор взуттєвої фабрики Леонід Яремюк

"Взагалі постає питання так: або виживемо, або не виживемо. У нас електроенергія вже здорожчала вдвічі. Було три гривні і п'ятнадцять копійок, на сьогодні – п'ять гривень двадцять п'ять копійок. Ми використовуємо електроенергію на своєму виробництві. Тому що жодна машина, жоден електродвигун не може без електрики працювати", – прокоментував Леонід Яремюк. Він додав: прибутковість зменшилися втричі.

Якщо підприємство закриють, то нову роботу буде складно знайти, зауважила майстриня Марина Решудько.

Суспільне Черкаси Майстриня Марина Решудько

"Така робота, як у нас, – це така спеціальність, це треба навчитися, це не так просто. Дуже хочеться, щоб наше підприємство розвивалося, і цьому ніхто не заважав, і нам ніхто не заважав у цьому, щоб ми процвітали", – додала жінка.

Член регіональної Ради підприємців Анатолій Погребняк зазначив, що третина підприємств Черкащини через енергокризу до цієї весни припинять свою діяльність.

Суспільне Черкаси Член регіональної Ради підприємців Анатолій Погребняк

"Не витримають навантаження вартості електроносіїв. Зверталися ми і до уряду, і до президента. Працювати в умовах такого стресу, коли ти не знаєш, як планувати завтрашній день. Я знаю підприємців, які роблять значний внесок в економіку. Є експортерами промисловими, створюють робочі місяця, є платниками податків", – прокоментував член регіональної Ради підприємців Анатолій Погребняк.

17 січня 2022 року Суспільне надіслало інформаційний запит до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він стосувався того, чи допоможуть підприємствам, які на межі закриття. У пресслужбі повідомили, що відповідь надасть Міністерство економіки. Станом на сьогодні ми не отримали коментар Мінекономіки.

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