logo logo
На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленням
МУЗЕЇНОВИНИОПАЛЕННЯРегіони

На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленням

Марина Денисенко Тетяна Зозуля
·
·
На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленням Суспільне Черкаси

Опалення є лише в одній із шести кімнат музею-садиби В’ячеслава Чорновола, що на Звенигородщині. У ній перебувають працівники закладу. В інших приміщеннях температура не більше, ніж десять градусів. Про це Суспільному розповіла тимчасово виконувачка обов'язків завідувача закладу Галина Рибалка.

За словами Галини Рибалки, батареї не ввімкнені в п'яти кімнатах музею-садиби. Нині температура в них - десять градусів тепла.

У музеї-садибі В'ячеслава Чорновола опалення є в одній кімнаті, у решті відсутнєСуспільне Черкаси

Тимчасово виконувачка обов'язків завідувача музею Галина Рибалка

"Ця сторона не опалюється, бо дуже виходить дорого. Тут скрізь батареї є", зазначила пані Галина.

Вона додала, що ні газом, ні дровами обігрівати приміщення не можна і пояснила чому:

"Тут ДСП і зверху вкрите пінопластом. Трішки іскри і все, більше нічого не треба. Тож не можна було, не можна. Є чим топити, груби є".

На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленнямСуспільне Черкаси

Груба у музеї-садибі

Садибу відкрили після реконструкції в грудні 2007 року. З того ж року розпочали економити електроенергію.

"У лютому 2007 року вимкнули світло повністю, тому що музей був сирий, і його повністю опалювали. Дуже багато використали світла, не було чим платити, і його вимкнули. І ввімкнули нам світло аж наприкінці осені 2007 року. Відтоді почали ми економити", розповіла Галина Рибалка.

Вона додала: використовують до двохсот кіловат у місяць.

"Цей обігрівач нам подарували, щоб ми коридор обігрівали. Ви розумієте, якщо ми ввімкнемо коридор і всі кімнати, то це буде шалена сума. Ми в 20 тисяч не ввійдемо за місяць", – прокоментувала завідувача музею.

Жінка зауважила, що в одну із шести кімнат музею-садиби працівники приходять погрітися після роботи надворі.

На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленнямСуспільне Черкаси

Працівниця музею-садиби Катерина Радіонова

З 2007 року працює в музеї Катерина Радіонова. Зауважила: до таких умов праці звикли. Аби не мерзнути під час екскурсій, тепло одягаються.

На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленнямСуспільне Черкаси

Відвідувач Віктор Даниленко

Відвідувач музею Віктор Даниленко зазначив, що музей цікавий, але довго в приміщенні знаходитися прохолодно:

"Цікаво, проїжджав багато разів повз музей, але жодного разу не заходив. А тут вирішив зайти подивитися все ж. Якщо на п'ять хвилин зайти, то ще більш-менш. Якщо повноцінна екскурсія, і тут провести час, то холодно", – прокоментував чоловік.

Музей відкрили до 70-річчя з дня народження В’ячеслава Чорновола і передали на баланс Черкаського обласного краєзнавчого музею, розповіла його директорка Ірина Собко. За її словами, в процесі експлуатації будівлі виявили проблеми не лише з температурним режимом.

На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленнямСуспільне Черкаси

Директорка Черкаського обласного краєзнавчого музею Ірина Собко

"Музей почав потроху в окремих місцях руйнуватися. Це пов’язано з тим, що це, по-перше, нежитлова споруда. По-друге, музей взагалі неутеплений. Стіни тонкі, підлога тонка, стеля тонка, горище неутеплене. Дошки на підлозі в приватному будинку мають бути товщиною три з половиною чи чотири сантиметри, вони були двосантиметрові. Тобто на підлогу такі дошки не кладуться. Запроєктовано було електричне опалення. Нині воно не просто неефективне, воно в цій ситуації не може обігріти цю будівлю", – прокоментувала директорка краєзнавчого музею Ірина Собко.

Вона додала, що це помилка тих, хто проводив реконструкцію будівлі.

На Черкащині в музеї-садибі В'ячеслава Чорновола проблеми з опаленнямСуспільне Черкаси

У музеї-садибі В'ячеслава Чорновола

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди