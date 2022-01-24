Опалення є лише в одній із шести кімнат музею-садиби В’ячеслава Чорновола, що на Звенигородщині. У ній перебувають працівники закладу. В інших приміщеннях температура не більше, ніж десять градусів. Про це Суспільному розповіла тимчасово виконувачка обов'язків завідувача закладу Галина Рибалка.
За словами Галини Рибалки, батареї не ввімкнені в п'яти кімнатах музею-садиби. Нині температура в них - десять градусів тепла.
"Ця сторона не опалюється, бо дуже виходить дорого. Тут скрізь батареї є", – зазначила пані Галина.
Вона додала, що ні газом, ні дровами обігрівати приміщення не можна і пояснила чому:
"Тут ДСП і зверху вкрите пінопластом. Трішки іскри – і все, більше нічого не треба. Тож не можна було, не можна. Є чим топити, груби є".
Садибу відкрили після реконструкції в грудні 2007 року. З того ж року розпочали економити електроенергію.
"У лютому 2007 року вимкнули світло повністю, тому що музей був сирий, і його повністю опалювали. Дуже багато використали світла, не було чим платити, і його вимкнули. І ввімкнули нам світло аж наприкінці осені 2007 року. Відтоді почали ми економити", – розповіла Галина Рибалка.
Вона додала: використовують до двохсот кіловат у місяць.
"Цей обігрівач нам подарували, щоб ми коридор обігрівали. Ви розумієте, якщо ми ввімкнемо коридор і всі кімнати, то це буде шалена сума. Ми в 20 тисяч не ввійдемо за місяць", – прокоментувала завідувача музею.
Жінка зауважила, що в одну із шести кімнат музею-садиби працівники приходять погрітися після роботи надворі.
З 2007 року працює в музеї Катерина Радіонова. Зауважила: до таких умов праці звикли. Аби не мерзнути під час екскурсій, тепло одягаються.
Відвідувач музею Віктор Даниленко зазначив, що музей цікавий, але довго в приміщенні знаходитися прохолодно:
"Цікаво, проїжджав багато разів повз музей, але жодного разу не заходив. А тут вирішив зайти подивитися все ж. Якщо на п'ять хвилин зайти, то ще більш-менш. Якщо повноцінна екскурсія, і тут провести час, то холодно", – прокоментував чоловік.
Музей відкрили до 70-річчя з дня народження В’ячеслава Чорновола і передали на баланс Черкаського обласного краєзнавчого музею, розповіла його директорка Ірина Собко. За її словами, в процесі експлуатації будівлі виявили проблеми не лише з температурним режимом.
"Музей почав потроху в окремих місцях руйнуватися. Це пов’язано з тим, що це, по-перше, нежитлова споруда. По-друге, музей взагалі неутеплений. Стіни тонкі, підлога тонка, стеля тонка, горище неутеплене. Дошки на підлозі в приватному будинку мають бути товщиною три з половиною чи чотири сантиметри, вони були двосантиметрові. Тобто на підлогу такі дошки не кладуться. Запроєктовано було електричне опалення. Нині воно не просто неефективне, воно в цій ситуації не може обігріти цю будівлю", – прокоментувала директорка краєзнавчого музею Ірина Собко.
Вона додала, що це помилка тих, хто проводив реконструкцію будівлі.
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