Скільки черкащани платитимуть за гарячу воду та тепло

Абонентську плату за гарячу воду та тепло платитимуть містяни щомісяця. Незалежно від того, мають вони бойлер чи газовий котел. Розповів Суспільному директор черкаської ТЕЦ Олексій Біда.

Василь Кузьмін та Ніна Ткаченко мешкають по-сусідству: чоловік у колишньому гуртожитку, пані Ніна у будинку поруч. Обидва приміщення колись належали черкаським радгоспам. Нині приватизовані і кожен в оселі має бойлер.

Для родини Ніни Ткаченко такий водонагрівач – необхідність:

"Гріти воду – купаємося і перемо".

Водонагрівач необхідність і для Василя Олександровича. Як він розповів, без бойлера – ніяк.

"Коли немає опалювального сезону, то гарячої води немає взагалі".

У Ніни Ткаченко ані газу, ні гарячої води в домі немає. За її словами, тішить, що хоч опалення є, втім, і його отримують щороку наприкінці грудня.

Суспільне Черкаси Ніна Ткаченко

Однак вчасно, додала жінка, приходять платіжки. Сума за опалення майже шість з половиною тисяч гривень. До цього додається плата за електроенергію та вивіз побутових відходів. Тепер, як зазначила жінка, ще й абонплата за теплопостачання.

Оплачувати її мають усі, незалежно від того, чи користуються мешканці гарячою водою, чи гріють її бойлером, розповів директор черкаської ТЕЦ Олексій Біда:

"Не залежно від того, чи є установлений бойлер, тобто споживач може не користуватися цією послугою, але все одно на абонентський рахунок нараховується плата за абонентське обслуговування. Є споживачі, які отримують послуги лише з опалення, а є які отримують і опалення, і постачання гарячої води. Якщо це тільки опалення – це 14 гривень, якщо і опалення, і гаряча вода – відповідно 28 гривень".

Суспільне Черкаси

За словами Олексія Біди, за такі послуги люди платили і раніше, тоді сума входила до загальної вартості за використану гарячу воду та опалення.

У платіжках така абонплата зазначена окремо. Де саме — показано на фото нижче.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Керівник іншого підприємства-теплопостачальника Павло Карась зазначив, що абонплата сплачується незалежно від обсягу споживання гарячої води. Оплату ввів Кабінет Міністрів України ще 2019 року, додав він. Втім, до осені минулого року її не застосовували, аж поки не уклали договори на постачання гарячої води.

Абонентська плата враховує такі послуги:

"Витрати на абонентське обслуговування, тобто роботу контролерів, роботу із визначення періодичного пломбування-розпломбування вузлів обліку, які є. Роботу абонентської служби, гарячої лінії, друк самих платіжок", — пояснив Павло Карась.

Пільги та субсидія на абонплату теж поширюватимуться, додав директор черкаської ТЕЦ. У середньому вона становитиме 20 гривень. І перевищувати не може 33 гривні 74 копійки відповідно до постанови кабміну.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також