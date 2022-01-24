COVID-19 на Волині: 492 нових випадки за добу, один – летальний

За останню добу на Волині підтвердили 492 нових випадки коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 25 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 92 дитини та 37 медпрацівників.

Одужали в області 144 людини. Один летальний випадок зафіксували у Нововолинській громаді Володимир-Волинського району

За добу методом ПЛР протестували 1 649 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 106 хворих

Боратинська ТГ – 7 хворих

Берестечківська ТГ – 3 хворих

Городищенська ТГ – 4 хворих

Горохівська ТГ – 13 хворих

Доросинівська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 19 хворих

Колківська ТГ – 22 хворих

Копачівська ТГ – 2 хворих

Мар’янівська ТГ – 3 хворих

Олицька ТГ – 11 хворих

Підгайцівска ТГ – 16 хворих

Рожищенська ТГ – 14 хворих

Торчинська ТГ – 9 хворих

Цуманська ТГ – 8 хворих

Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих

Затурцівська ТГ – 8 хворих

Зимнівська ТГ – 5 хворих

Іваничівська ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 7 хворих

Нововолинська ТГ – 21 хворий

Павлівська ТГ – 1 хворий

Поромівська ТГ – 1 хворий

Устилузька ТГ – 6 хворих

Камінь- Каширська ТГ – 15 хворих

Любешівська ТГ – 15 хворих

Маневицька ТГ – 12 хворих

Прилісненська ТГ – 6 хворий

Голобська ТГ – 3 хворих

Вишнівська ТГ – 4 хворих

Головненська ТГ – 1 хворий

Дубечненська ТГ – 3 хворих

Забродівська ТГ – 2 хворих

Ковельська ТГ – 56 хворих

Люблинецька ТГ – 3 хворих

Любомльська ТГ – 9 хворих

Ратнівська ТГ – 20 хворих

Рівненська ТГ – 4 хворих

Самарівська ТГ – 2 хворих

Смідинська ТГ – 3 хворих

Старовижівська ТГ – 12 хворих

Шацька ТГ – 1 хворий.

За весь час пандемії в області захворіли 107 479 волинян. 101 974 людини одужали від COVID-19. 2 235 жителів області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 251 новий випадок за добу. Зафіксували два летальних випадки.

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