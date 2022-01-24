COVID-19 на Волині: 492 нових випадки за добу, один – летальний

За останню добу на Волині підтвердили 492 нових випадки коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 25 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 92 дитини та 37 медпрацівників.
Одужали в області 144 людини. Один летальний випадок зафіксували у Нововолинській громаді Володимир-Волинського району
За добу методом ПЛР протестували 1 649 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 106 хворих
- Боратинська ТГ – 7 хворих
- Берестечківська ТГ – 3 хворих
- Городищенська ТГ – 4 хворих
- Горохівська ТГ – 13 хворих
- Доросинівська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівська ТГ – 19 хворих
- Колківська ТГ – 22 хворих
- Копачівська ТГ – 2 хворих
- Мар’янівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ – 11 хворих
- Підгайцівска ТГ – 16 хворих
- Рожищенська ТГ – 14 хворих
- Торчинська ТГ – 9 хворих
- Цуманська ТГ – 8 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
- Затурцівська ТГ – 8 хворих
- Зимнівська ТГ – 5 хворих
- Іваничівська ТГ – 1 хворий
- Локачинська ТГ – 7 хворих
- Нововолинська ТГ – 21 хворий
- Павлівська ТГ – 1 хворий
- Поромівська ТГ – 1 хворий
- Устилузька ТГ – 6 хворих
- Камінь- Каширська ТГ – 15 хворих
- Любешівська ТГ – 15 хворих
- Маневицька ТГ – 12 хворих
- Прилісненська ТГ – 6 хворий
- Голобська ТГ – 3 хворих
- Вишнівська ТГ – 4 хворих
- Головненська ТГ – 1 хворий
- Дубечненська ТГ – 3 хворих
- Забродівська ТГ – 2 хворих
- Ковельська ТГ – 56 хворих
- Люблинецька ТГ – 3 хворих
- Любомльська ТГ – 9 хворих
- Ратнівська ТГ – 20 хворих
- Рівненська ТГ – 4 хворих
- Самарівська ТГ – 2 хворих
- Смідинська ТГ – 3 хворих
- Старовижівська ТГ – 12 хворих
- Шацька ТГ – 1 хворий.
За весь час пандемії в області захворіли 107 479 волинян. 101 974 людини одужали від COVID-19. 2 235 жителів області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 251 новий випадок за добу. Зафіксували два летальних випадки.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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