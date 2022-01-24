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COVID-19 на Волині: 492 нових випадки за добу, один – летальний
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COVID-19 на Волині: 492 нових випадки за добу, один – летальний

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: 492 нових випадки за добу, один – летальний ФОТО: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 492 нових випадки коронавірусної інфекції. Одна людина померла від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 25 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 92 дитини та 37 медпрацівників.

Одужали в області 144 людини. Один летальний випадок зафіксували у Нововолинській громаді Володимир-Волинського району

За добу методом ПЛР протестували 1 649 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 106 хворих
  • Боратинська ТГ – 7 хворих
  • Берестечківська ТГ – 3 хворих
  • Городищенська ТГ – 4 хворих
  • Горохівська ТГ – 13 хворих
  • Доросинівська ТГ – 2 хворих
  • Ківерцівська ТГ – 19 хворих
  • Колківська ТГ – 22 хворих
  • Копачівська ТГ – 2 хворих
  • Мар’янівська ТГ – 3 хворих
  • Олицька ТГ – 11 хворих
  • Підгайцівска ТГ – 16 хворих
  • Рожищенська ТГ – 14 хворих
  • Торчинська ТГ – 9 хворих
  • Цуманська ТГ – 8 хворих
  • Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
  • Затурцівська ТГ – 8 хворих
  • Зимнівська ТГ – 5 хворих
  • Іваничівська ТГ – 1 хворий
  • Локачинська ТГ – 7 хворих
  • Нововолинська ТГ – 21 хворий
  • Павлівська ТГ – 1 хворий
  • Поромівська ТГ – 1 хворий
  • Устилузька ТГ – 6 хворих
  • Камінь- Каширська ТГ – 15 хворих
  • Любешівська ТГ – 15 хворих
  • Маневицька ТГ – 12 хворих
  • Прилісненська ТГ – 6 хворий
  • Голобська ТГ – 3 хворих
  • Вишнівська ТГ – 4 хворих
  • Головненська ТГ – 1 хворий
  • Дубечненська ТГ – 3 хворих
  • Забродівська ТГ – 2 хворих
  • Ковельська ТГ – 56 хворих
  • Люблинецька ТГ – 3 хворих
  • Любомльська ТГ – 9 хворих
  • Ратнівська ТГ – 20 хворих
  • Рівненська ТГ – 4 хворих
  • Самарівська ТГ – 2 хворих
  • Смідинська ТГ – 3 хворих
  • Старовижівська ТГ – 12 хворих
  • Шацька ТГ – 1 хворий.

За весь час пандемії в області захворіли 107 479 волинян. 101 974 людини одужали від COVID-19. 2 235 жителів області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 251 новий випадок за добу. Зафіксували два летальних випадки.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
  • Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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