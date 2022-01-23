За добу COVID-19 підтвердили у 251 волинянина, двоє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 251 новий випадок коронавірусної інфекції. Дві людини померли від ускладнень хвороби померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 24 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 52 дитини та 11 медпрацівників.

Одужали в області 47 людей. Два летальних випадки зафіксували в Луцькому районі: в Підгайцівській та Луцькій громадах.

За добу методом ПЛР протестували 342 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 63 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Берестечківська ТГ – 4 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Горохівська ТГ – 8 хворих

Ківерцівська ТГ – 17 хворих

Мар’янівська ТГ – 6 хворих

Олицька ТГ — 11 хворих

Підгайцівска ТГ – 20 хворих

Рожищенська ТГ – 1 хворий

Цуманська ТГ – 9 хворих

Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих

Іваничівська ТГ – 2 хворих

Локачинська ТГ — 1 хворий

Нововолинська ТГ – 14 хворих

Устилузька ТГ – 4 хворих

Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих

Маневицька ТГ – 11 хворих

Прилісненська ТГ – 1 хворий

Дубівська ТГ – 5 хворих

Забродівська ТГ – 3 хворих

Ковельська ТГ – 20 хворих

Колодяжненська ТГ – 1 хворий

Луківська ТГ – 2 хворих

Люблинецька ТГ – 3 хворих

Ратнівська ТГ – 24 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 106 987 волинян. 101 830 людей одужали від COVID-19. 2 234 жителі області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 226 нових випадків за добу. Зафіксували один летальний випадок.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.