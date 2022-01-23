22–23 січня у Житомирі в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулися чемпіонати області зі швидких шахів та блискавичної гри у віковій категорії до 12 років, а також паралельно пройшли Опен-турніри з шахів "Zhytomyr-winter". Про це Суспільному розповів віцепрезидент федерації шахів Житомирської області Іван Трохимишин.

За його словами, турніри проходили за правилами шахів ФІДЕ з обрахунком міжнародного рейтингу. У них взяли участь 77 спортсменів з Житомира, Бердичева, Малина, Коростеня, Новограда-Волинського та Коростишева.

Фото: Іван Трохимишин

У чемпіонаті області з блискавичних шахів змагалися 21 учасник віком до 12 років: 14 юнаків та сім дівчат, серед яких було четверо рейтингових гравців.

Фото: Іван Трохимишин

Чемпіоном області з блискавичних шахів став Артем Симон з Житомира;

друге місце посів Денис Шикиравий з Житомира;

трєтє місце виборов Марк Опанасюк-Петровський з Житомира.

Фото: Іван Трохимишин

У категорії дівчат чемпіонкою області з блискавичних шахів стала Олена Слінчак з Житомира;

друге місце виборола Маргарита Савенко з Коростишева;

трєтє місце посіла Лариса Клепіковська з Житомира.

У Опен-турнірі з блискавичних шахів брали участь 11 шахістів.

Фото: Іван Трохимишин

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Перемогу святкував міжнародний майстер Ігор Випханюк з Житомира;

друге місце посів кандидат у майстри спорту з Бердичева Юрій Іванішен;

третє місце посів кандидат у майстри спорту з міста Рівне, студент Житомирської політехніки Сергій Іванчук.

Фото: Іван Трохимишин

Фото: Іван Трохимишин

У чемпіонаті області до 12 років зі швидких шахів змагалися 32 учасники: 24 юнаки та вісім дівчат.

Фото: Іван Трохимишин

Чемпіоном області зі швидких шахів став Денис Шикиравий з Житомира;

друге місце посів Артем Симон з Житомира;

трєтє місце виборов Віктор Ратушний з Житомира.

Фото: Іван Трохимишин

У категорії дівчат чемпіонкою області зі швидких шахів стала Маргарита Савенко з Коростишева;

друге місце посіла Кіра Газарян з Житомира;

трєтє місце посіла Лариса Клепіковська з Житомира.

У Опен-турнірі зі швидких шахів перемогу святкував міжнародний майстер з Житомира Ігор Випханюк.

Фото: Іван Трохимишин

друге місце посів кандидат у майстри спорту з Бердичева Юрій Іванішен;

третє місце посів кандидат у майстри спорту з міста Рівне Сергій Іванчук.

Кращим серед ветеранів став міжнародний майстер з Житомира Володимир Ревуцький.

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Кращий результат серед жінок показала кандидатка у майстри спорту, житомирянка Марина Петренко.

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Серед юнаків до 16 років кращий результат показав житомирянин Михайло Усков.

Читайте також

У Житомирі визначили переможців чемпіонату області з боксу серед молоді, дорослих, юнаків та дівчат.

На Житомирщині проходить чемпіонат області з кікбоксингу WAKO "Непереможний гетьман".

У житомирських спортзалах побільшало відвідувачів, які купують абонементи за "ковідну" тисячу.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber