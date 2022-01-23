22–23 січня у Житомирі в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулися чемпіонати області зі швидких шахів та блискавичної гри у віковій категорії до 12 років, а також паралельно пройшли Опен-турніри з шахів "Zhytomyr-winter". Про це Суспільному розповів віцепрезидент федерації шахів Житомирської області Іван Трохимишин.
За його словами, турніри проходили за правилами шахів ФІДЕ з обрахунком міжнародного рейтингу. У них взяли участь 77 спортсменів з Житомира, Бердичева, Малина, Коростеня, Новограда-Волинського та Коростишева.
У чемпіонаті області з блискавичних шахів змагалися 21 учасник віком до 12 років: 14 юнаків та сім дівчат, серед яких було четверо рейтингових гравців.
Чемпіоном області з блискавичних шахів став Артем Симон з Житомира;
- друге місце посів Денис Шикиравий з Житомира;
- трєтє місце виборов Марк Опанасюк-Петровський з Житомира.
У категорії дівчат чемпіонкою області з блискавичних шахів стала Олена Слінчак з Житомира;
- друге місце виборола Маргарита Савенко з Коростишева;
- трєтє місце посіла Лариса Клепіковська з Житомира.
У Опен-турнірі з блискавичних шахів брали участь 11 шахістів.
Перемогу святкував міжнародний майстер Ігор Випханюк з Житомира;
- друге місце посів кандидат у майстри спорту з Бердичева Юрій Іванішен;
- третє місце посів кандидат у майстри спорту з міста Рівне, студент Житомирської політехніки Сергій Іванчук.
У чемпіонаті області до 12 років зі швидких шахів змагалися 32 учасники: 24 юнаки та вісім дівчат.
Чемпіоном області зі швидких шахів став Денис Шикиравий з Житомира;
- друге місце посів Артем Симон з Житомира;
- трєтє місце виборов Віктор Ратушний з Житомира.
У категорії дівчат чемпіонкою області зі швидких шахів стала Маргарита Савенко з Коростишева;
- друге місце посіла Кіра Газарян з Житомира;
- трєтє місце посіла Лариса Клепіковська з Житомира.
У Опен-турнірі зі швидких шахів перемогу святкував міжнародний майстер з Житомира Ігор Випханюк.
- друге місце посів кандидат у майстри спорту з Бердичева Юрій Іванішен;
- третє місце посів кандидат у майстри спорту з міста Рівне Сергій Іванчук.
Кращим серед ветеранів став міжнародний майстер з Житомира Володимир Ревуцький.
Кращий результат серед жінок показала кандидатка у майстри спорту, житомирянка Марина Петренко.
Серед юнаків до 16 років кращий результат показав житомирянин Михайло Усков.
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