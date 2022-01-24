На Миколаївщині сталася ДТП: одна людина загинула

24 січня, приблизно о 16:00, на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" неподалік села Половинки Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Viano та Ford Orion.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Тетяна Петрова.

Внаслідок зіткнення автомобілів водій легковика загинув на місці події, а двох його пасажирок, одна з яких дев’ятирічна дівчинка, з травмами доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

За словами медичної директорки лікарні швидкої медичної допомоги Анастасії Гацуц, жінка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, її стан важкий.

"Дівчина була доставлена каретою швидкої допомоги у вкрай важкому стані. Зараз дитина перебуває в реанімаційному відділенні, де обстежується і проходить лікування", — розповів директор Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін.

Фото: novosti-n Ford Orion після ДТП

Водій Mercedes також госпіталізований, його автомобіль після зіткнення в’їхав у дерево.

За словами медичної директорки лікарні швидкої медичної допомоги Анастасії Гацуц, станом на 18:20 чоловік проходить обстеження, можливо, з лікарні його відпустять додому.

Фото: novosti-n Mercedes зіткнувся з деревом.

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", — сказала Тетяна Петрова.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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