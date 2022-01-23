В Ужгороді футбольним турніром вшанували пам'ять Олександра Когутича

Турнір-меморіал пам'яті відомого закарпатського футболіста Олександра Когутича відбувся в спорткомплексі "Юність" 22 січня. Про це йдеться на сайті Закарпатської Асоціації Футболу.

Згідно з повідомленням, на турнір з мініфутболу приїхали керівники територіальних громад, президенти футбольних клубів, футболісти, тренери.

фото Закарпатської Асоціації Футболу

В кінці гри за коловою системою команди — "Ракошино", "Проспект", "Говерла" — відмовилися від оголошення переможців та нагород.

"Кульмінацією завершення першого заходу пам’яті О.Когутича, — пишуть на сайті ЗАФ, — став збір підписів на присвоєння його імені вулиці або стадіону в Ракошині, де народився, почав грати й власне завершив свій футбольний шлях Олександр, та передача їх голові Великолучківської територіальної громади Василю Коштурі".

Василь Коштура сказав, що люди в селі планують також установити барельєф на честь Олександра Когутича.

фото Закарпатської Асоціації Футболу

Що відомо:

Футболіст команди "Закарпаття" та тренер Олександр Когутич помер 24 січня 2021 року на 51 році життя. Він грав на позиції центрального захисника, був штатним пенальтистом.

грав на позиції центрального захисника, був штатним пенальтистом. Опісля завершення футбольної кар'єри Олександр Когутич працював тренером у юнацькому складі ФК "Говерла".

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