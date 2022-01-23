В Ужгороді футбольним турніром вшанували пам'ять Олександра Когутича

Турнір-меморіал пам'яті відомого закарпатського футболіста Олександра Когутича відбувся в спорткомплексі "Юність" 22 січня. Про це йдеться на сайті Закарпатської Асоціації Футболу.
Згідно з повідомленням, на турнір з мініфутболу приїхали керівники територіальних громад, президенти футбольних клубів, футболісти, тренери.
В кінці гри за коловою системою команди — "Ракошино", "Проспект", "Говерла" — відмовилися від оголошення переможців та нагород.
"Кульмінацією завершення першого заходу пам’яті О.Когутича, — пишуть на сайті ЗАФ, — став збір підписів на присвоєння його імені вулиці або стадіону в Ракошині, де народився, почав грати й власне завершив свій футбольний шлях Олександр, та передача їх голові Великолучківської територіальної громади Василю Коштурі".
Василь Коштура сказав, що люди в селі планують також установити барельєф на честь Олександра Когутича.
Що відомо:
- Футболіст команди "Закарпаття" та тренер Олександр Когутич помер 24 січня 2021 року на 51 році життя. Він грав на позиції центрального захисника, був штатним пенальтистом.
- Опісля завершення футбольної кар'єри Олександр Когутич працював тренером у юнацькому складі ФК "Говерла".