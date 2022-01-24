В інтернеті з'явилося оголошення про продаж атракціонів з парку Лазаря Глоби у Дніпрі. За словами директора комунального підприємства «Дирекція територій об'єктів і рекреацій» Вадима Галицького, атракціони є приватною власністю, ні департамент, ні комунальне підприємство не мають права ними розпоряджатись.

На одному з сайтів оголошень 23 грудня користувач під іменем Сергій Шевцов виставив три оголошення щодо продажу атракціонів. Оглядове колесо пропонував придбати за 1 млн 700 тис. грн, автодром – майже 853 тис. грн, американські гірки – 1 млн 705 тис. грн.

Суспільне Дніпро Об'ява про продаж атракціонів

Зараз оголошення видалені.

Суспільне Дніпро зателефонувало Сергію Шевцову за номером, вказаним в повідомленні. Він представився помічником власника атракціонів.

«Нас просто атакували телеканали, в тому числі й Києва, тому ми на деякий час ніяку інформацію не розповсюджуємо з цього приводу, бо не знаємо, як інформація буде розповсюджуватись далі», - говорить чоловік.

Суспільне Дніпро Оголошення про продаж Оглядового колеса

Вадим Галицький каже: це приватна власність, на неї є відповідні документи, власник може вирішувати, що робити з атракціонами на власний розсуд.

Згідно з рішенням міськради від 22 липня 2020 року, комунальне підприємство “Парк Лазаря Глоби” як юридична особа перебуває в стані припинення. Нині парк перейшов на баланс “Дирекції територій об’єктів і рекреації”.

Дніпряни, з якими Суспільне поспілкувалося в парку, скаржилися на його стан та наголошували на тому, що потрібен ремонт.

«Ми займаємось благоустроєм парку, стежимо за його станом. У нас працюють відповідні служби це і є наша задача. В майбутньому буде капітальне будівництво», - сказав Вадим Галицький.

Заступник начальника управління Департаменту капітального будівництва міськради Ростислав Голубовський-Єрощук зазначає: нині проводять передпроєктні роботи з капітального ремонту.

«На сьогодні виконані геодезичні роботи, зараз ведуться бурильні роботи і математичні прорахування і також робиться геологія. Капітальний ремонт парку Глоби буде, я сподіваюсь в наступному році. Нам буде допомагати з фінансуванням область, тому що саме місто не може стільки виділити коштів на капремонт парку», - розповідає посадовець.

За словами Ростислава Голубовського-Єрощука, парк Глоби є складним інженерним об'єктом. Першочергово планують розв'язати проблему з підтопленням.

Строки завершення всього капітального ремонту не відомі.

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