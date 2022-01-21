У Херсоні відбулось засідання громадської ради, на якій обговорили питання знесення оглядового колеса у парку «Херсонська фортеця». Робоча група підготувала проєкт рішення та не проголосувала за нього. Орендар заявив, що боротися за колесо не буде.

Голова робочої групи Борис Романченко розповів, що проблему вивчили детально і дійшли висновку - рішення виконкому міської ради про знесення колеса не правильне.

«Колесо, яке хочуть демонтувати, придатне для використання. Це підтвердила експертиза. Воно може працювати до 19 вересня 2023 року. Ми не розуміємо, навіщо для того, щоб створити щось нове, треба зруйнувати вже побудоване для відпочинку людей», - каже Борис Романченко.

Крім того, робоча група стурбована тим, що на цьому місці у парку знесуть всі дерева, навіть ті, які не пошкоджені, говорить керівник групи і показує фото дерев з подвійними номерами.

Начальниця управління комунального господарства Херсонської міської ради Людмила Жуган, яка була присутня на засіданні, прокоментувала, що всі дерева ніхто зносити не збирається. Просто наразі у парку працює комісія, яка визначає наявність аварійних дерев.

«До нас звернулось МКП «Парки Херсона», щоб ми провели перевірку дерев у парку «Херсонська фортеця» і визначили аварійні. Наразі там працює комісія, яка обстежує дерева і свою роботу вона ще не завершила. Із знесенням колеса огляду це ніяк не пов’язано», - каже Людмила Жуган.

Сам орендар колеса Вадим Калініченко говорить, що боротися за нього не буде і до суду не звертатиметься, хоч і має повне право працювати до вересня 2023 року.

«Так склалися обставини, що я не буду йти до суду, бо не хочу, щоб місто через одного підприємця втратило такі інвестиції. Мені запропонували добровільно відмовитись від оренди. Наразі йдуть переговори із міською радою. Так буде правильно», - каже Вадим Калініченко.

Після обговорень керівник робочої групи зачитав проєкт рішення громадської ради.

У ньому зазначено, що колесо треба зберегти і воно має працювати до 19 вересня 2023 року. Для Урбан-парку пропонують обрати інше місце, їх у проєкті називають кілька. А також зберегти дерева у парку. За цей проєкт рішення громадська рада не проголосувала і пішла на перерву на тиждень. Хочуть провести консультації з експертами та архітекторами.

"Це було офіційне засідання Громадської ради. Ми зберемось через тиждень для прийняття рішення, а за цей період плануємо зустріч з архітектором та керівництвом земельного департаменту. В проєкті рішення було кілька рекомендацій щодо розташування локацій майбутнього Урбан-парку, з’ясувалось, що не всі розуміють де він буде розташований, тому маємо все це з’ясувати для коригування проєкту. Вимога громадської ради – щодо збереження оглядового колеса взагалі, або його відновлення, про місце я не кажу, щоб саме в цьому місці. Також будуть надані рекомендації щодо самого Урбан-парку", - розповів голова Громадської ради при Херсонському міському голові Олександр Мошнягул.

Що відомо

Згідно з рішенням виконкому Херсонської міськради, яке було прийняте 15 грудня минулого року, замість атракціонів у парку Херсонська фортеця будуть зводити "Урбан-парк". Для цього вирішили демонтувати усі конструкції, серед них і єдине в області оглядове колесо, яке було встановлене близько 50-ти років тому.

10 січня у Херсоні люди вийшли з акцією протесту до атракціонів, які розташовані у парку "Херсонська фортеця". Вони виступали проти знесення оглядового колеса та вимагають діалогу із владою.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber