У львівському Парку культури демонтують атракціон "Орбіта"

У львівському Парку культури демонтують один з найстаріших атракціонів — "Орбіта". Йому більше 30 років. Списують атракціон, бо працювати безпечно він більше не може. На місце "Орбіти" поки не встановлюватимуть іншого атракціону, адже на це немає грошей. Про це повідомив Суспільному директор Парку культури та відпочинку Олександр Молодий.

Радянський екстремальний атракціон "Орбіта" у новому сезоні вже не працюватиме. Керівництво Парку культури вирішило його списати.

"Він відпрацював понад свій крайній термін ще більше, ніж десять років. Загалом – це 80-ті роки, так довго атракціони не живуть, тим більше це екстремальний атракціон, відповідно, це дуже небезпечна річ. Атракціон розібрали і побачили, що там метал вже в такому стані, який не дозволяє експлуатувати цей атракціон", – каже Олександр Молодий.

Замість нього хотіли б встановити новий, схожий на цей, але сучасний, проте грошей на це поки не має.

"Будемо просити місто, але ці атракціони дуже дорогі. Ми уже дивилися так попередньо, щоби можна було замість нього поставити – це поза 300 тисяч євро, тобто, на жаль, парк не потягне", – каже директор Парку культури.

Суспільне Львів Парк культури

Львів’янка Соломія Матушевська – постійна відвідувачка парку. Каже, кататись на каруселях люблять усією сім’ю. "Орбіта" був одним з її улюблених атракціонів. Проте, каже, було би добре, аби атракціони були сучаснішими:

"Орбіта" – дуже крута, навіть для мене тридцятирічної цікаво на таких орбітах. Це дуже шкода, що її не буде. Тут це озеро воно таке, ну дуже багато, що треба ще вкладати, щоб було і безпечно, і сучасно, і цікаво. Таке враження, що ніби 1984 рік і це погано, просто Радянський Союз".

Востаннє у Парку культури встановлювали новий атракціон у 2018 році. Аби зробити парк сучаснішим, необхідно замінити щонайменше ще п’ять радянських атракціонів, каже директор парку.

"Колесо огляду – 23 метри, от я був в Харкові, так там 50 метрів – нове італійське. Веселі гірки – вони гарні, вони класні, вони харизматичні, але вони вже застарілі. Автодром, дитяче "Сонечко" хотілося б поміняти, воно також старе. Мова йде не тільки про фізичний стан, а мова йде про якісь естетичні речі", – каже Олександр Молодий.

Суспільне Львів Парк культури

У парку є 12 комунальних атракціонів, ще десять – це власність орендарів.

"Є атракціони, які розраховані на молодшу групу, тобто безпосередньо для діток. Вони представлені з робочих ті, що будуть точно запускатися в наступному сезоні – це є чашечки обертальні, це є "Кенгуру", це є карусель для дітей, далі йде автомобіль – це сімейного типу. З наших атракціонів старожилів – це "Вальс", "Веселі Гірки" та колесо огляду", – каже головний адміністратор Парку культури Сергій Хомчин.

Наступного сезону також планують відновити роботу автодрому, за умови якщо вдасться закупити нові машинки, адже старі уже не підлягають ремонту. Перед відкриттям сезону усі атракціони обов’язково перевіряють і тестують.

"На весну встановлюють всі коляски, всі двигуни. І ставлять на них мішки з піском – 40-50 кілограм і тоді включається і так декілька разів, щоб побачити чи не розбалансований, чи воно все працює. Також кожен рік приїжджає служба, яка вимірює товщину металу і дає дозвіл, чи може атракціон працювати, чи ні", – каже робітник по ремонту і налагодженню атракціонів Андрій Лубінець.

Сезон атракціонів у Парку культури триває з квітня по жовтень.

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