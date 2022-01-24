Роковини обстрілу бойовиками Бахмута

13 лютого 2015 року бойовики обстріляли з реактивних установок "Смерч" мікрорайон "Східний" у місті Бахмуті. Уламки снарядів потрапили на подвір’я місцевої школи та у житловий сектор. В результаті обстрілу загинули – 7-річний хлопчик та 25-річна жінка. 7 людей отримали поранення, серед яких троє – діти.

Під час обстрілу 13 лютого 2015 року загинули:

Молодецький Єгор Володимирович, 03.04.2007 року народження, другокласник школи загальноосвітньої школи № 4;

Кермезна Марина Миколаївна, 04.09.1989 року народження, 25-річна мати двох дітей, яка своїм тілом закрила молодшу донечку. обітниця електродного цеху ПрАТ “Вістек”.

У пам'ять про трагічні події 13 лютого 2015 року, на території загальноосвітньої школи №4, було відкрито Пам'ятний знак загиблим жителям міста під час артилерійського обстрілу. Це стало місце вшанування пам’яті всіх загиблих під час війни на Донбасі.

Що відомо

Збиток, нанесений місту, склав 2 мільйони гривень, з них 250 тисяч гривень - в приватному секторі.

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