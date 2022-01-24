За минулу добу, 23 січня, у Хмельницькій області позитивний тест на коронавірусну інфекцію підтвердили у 536 жителів краю. Негативний результат досліджень, що свідчить про одужання, за минулу добу отримало троє людей з Шепетівського району. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за останню добу помер житель Кам’янець-Подільського району.

Такі дані 24 січня повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.

За інформацією пресслужби, було проведено 1295 досліджень методом ПЛР, 23 методом ІФА та 313 тестів на антиген.

Нові випадки захворювання виявили

167 - Хмельницький район

112 - Шепетівський район

257 - Кам’янець-Подільський район

Наразі від COVID-19 в Хмельницькій області лікується 8 тисяч 652 людини. Серед активних хворих 996 дітей та 236 медпрацівник.

На стаціонарному лікуванні перебуває 731 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 68 людей з підозрою.

Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID-19 в закладах області:

Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 69, підозр - 12;

Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 76, підозр - 0;

Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 53, підозр - 8;

Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 28, підозр - 1;

Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: хворих – 98, підозр - 2;

Хмельницька міська лікарня: хворих – 45, підозр - 1;

Славутська міська лікарня: хворих – 37, підозр - 9;

Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 12, підозр - 2;

Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 24, підозр - 1;

Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 12, підозр - 3;

Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 59, підозр - 2;

Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: хворих – 16, підозр - 1;

Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 5, підозр - 0;

Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 56, підозр - 11;

Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 29, підозр - 3;

Хмельницька центральна районна лікарня: хворих – 0, підозр - 0;

Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 26, підозр - 1;

Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 15, підозр - 0;

Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 24, підозр - 0;

Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 12, підозр - 3;

Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 35, підозр – 8.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по Хмельницькій області складає 41,1%.

Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 155 тисяч 524 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужало 143 тисячі 427 мешканців області (92,2% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції 3 тисячі 445 людей.

Що відомо