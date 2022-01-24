Вакцинація від COVID-19: 348 щеплень зробили за добу на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області зроблено 348 щеплень від COVID-19. Про це повідомляється на офіційному сайті Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 162 особи зробили перше щеплення, 161 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 886784 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 427414 жителів області. 166 людей отримали додаткову дозу вакцини та 3082 жителі вже щеплені бустерною дозою.

Що відомо