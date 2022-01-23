На Хмельниччині станом на 15 годину 23 січня за дві доби, 21-22 січня, лабораторно підтвердили 2022 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 208 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 6 жителі області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За два дні проведено 3238 досліджень методом ПЛР, 118 – методом ІФА, 1256 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1100 – Хмельницький район;

494 – Шепетівський район;

428 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 8120 людей: 710 лікується стаціонарно, 7410 – амбулаторно. З них 919 – діти, 226 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 38,5%. В лікарнях перебувають 710 хворих, 69 – з підозрою.

Станом на 15:00 годину 23 січня в Хмельницькій області зареєстровано 154988 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9790 – діти, 6206 – медпрацівники. Одужали від хвороби 143424 людини (92,5% від підтверджених випадків), з них 8871 – діти, 5940 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3444 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 15.00: