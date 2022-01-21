На Хмельниччині зростає захворюваність на COVID. Чи виявили у хворих "Омікрон"

За останній тиждень захворюваність на COVID-19 на Хмельниччині збільшилася в майже два з половиною рази. Наповненість ліжок у "ковідних" відділеннях медичних закладів області складає 36 відсотків. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я Микола Габрикевич.

Які саме штами коронавірусу циркулюють в області, та чи є серед них "Омікрон", з’ясовувало Суспільне.

Хмельничанка Вікторія розповідає: щоб не мати ускладнень від зараження ковідом, двічі вакцинувалася. Каже, щепилася б і бустерною дозою, та не знає, чи допоможе вакцина від нових штамів короновірусу, зокрема, "Омікрону".

"Сказав вчора міністр Ляшко, що у західних областях вже є "Омікрон". Я не знаю, що воно таке, той "Омікрон", і не знаю, чи допоможе вакцинація при "Омікроні", - каже дівчина.

"Омікрон" - один із штамів коронавірусу, тож вакцини, якими щеплювалися дотепер, діють і на нього, розповів Суспільному Микола Габрикевич, директор обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

"Вакцини, які на сьогодні зареєстровані в Україні, якими проводиться щеплення, допомагають проти будь-яких штамів вірусу. Людей, які мають щеплення, хворіє дуже мало. Зокрема, з червня ми ведемо статистику, то на COVID-19 перехворіло 18% щеплених. В лікувальних закладах, в "ковідних" відділеннях, щеплених усього півтора відсотки", - каже Микола Габрикевич.

За словами посадовця, звичайний тест виявляє коронавірус, та не визначає його штамів.

"Дельту" ми можем ідентифікувати, а "Омікрон" не можемо, тому проби направляємо на Київ. Офіційно в нас немає підтверджених випадків виявлення "Омікрону", але маю сказати: із 31 проби, які ми відправили останнього разу в Київ, 14 з них були вже не "Дельта". Чекаємо результатів і відправляємо нову партію на Київ, щоб знати, який штам вірусу циркулює в нас", - розповідає Микола Габрикевич.

Наразі в лабораторії, продовжує директор обласного лабцентру, щоденно обробляють близько двох тисяч проб, і кількість активних хворих збільшується.

У Хмельницькій інфекційній лікарні, розповідає заступниця директора з медичної частини Нінель Марцонь, із двохсот ліжок зайняті 92. Із них 72 пацієнти - ковідні.

"Спочатку діагностують, що це "ковідна" хвороба. Потім роблять додаткові обстеження і вже визначають, який це штам", - розповідає лікарка.

За її словами, симптоми коронавірусної хвороби, незалежно від штаму, такі ж, як в респіраторних захворювань.

"Біль в суглобах, біль в м’язах, висока температура... Крім того, біль в горлі, залишається кашель, в деяких хворих є ознаки кишкової інфекції. Але при будь-якій "короні" панікувати не потрібно, але варто остерігатися - мити руки, носити маски в людних місцях, дезінфікувати поверхны, хворих відокремлювати та вчасно звертатися по медичну допомогу", - розповідає Нінель Марцонь.

Кількість "ковідних" пацієнтів, додає лікарка, в інфекційній лікарні в останній тиждень збільшується щодоби приблизно на 10 хворих, тож, за її словами, варто незабаром очікувати чергового спалаху.

Директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк говорить: зараз у них стаціонарно лікується 50 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

"Жодного підтвердженого випадку нам лабораторний центр не надав, що це саме "Оомікрон". Ковід як виявлявся, так і виявляється. Лікування його таке ж саме", - каже Гарбузюк.

За його словами, "ковідне" відділення лікарні розраховане на 300 пацієнтів, та за потреби зможуть прийняти й 400.

"Забезпечення повністю стовідсоткове, ми готові до чергової хвилі захворювання. Готові приймати пацієнтів, сподіваємося, що їх буде менше, ніж ми готові прийняти", - каже директор Хмельницької міської лікарні.

З його слів, лікарня повністю забезпечена киснем - киснево-газифікаційна станція, встановлена торік влітку на території міської лікарні, виробляє три тонни зрідженого кисню на добу, і цього досі вистачало на три доби.

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