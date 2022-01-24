Станом на понеділок, 24 січня, Львівщина лише за одним показником не потрапляє до "червоної" зони карантину. Про це повідомила директорка Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко. За її словами, у області одночасно циркулюють штами "Дельта" та "Омікрон".

"Два дні поспіль у нас показник виявлення випадків інфікування перевищує 20%. Це є 21-22%. І три дні поспіль динаміка рівня госпіталізації відповідає показнику червоної зони. Тобто на сьогодні Львівщина є на межі "червоної зони" епіднебезпеки. Якщо за двома показниками три дні поспіль два показники перевищують норму, це — критерій "червоної" зони, — каже Наталія Іванченко.

За її словами, особливо показовими були вихідні. Адже за неділю, 23 січня, підтвердили інфікування коронавірусом у 2036 людей. А у суботу, 22 січня, — 2170 людей. Найбільший показник спостерігали 21 січня — 3293 лабораторно підтверджених випадки.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1547 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 29,38%. У реанімації перебуває 105 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ — 28. За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 240 492 людей. 214 070 мешканців області одужали, 6155 — померли.

Що відомо

На ранок 24 січня на Львівщині зареєстрували 2036 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 99 людей одужали, 6 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації .

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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