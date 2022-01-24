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Львівщина на межі "червоної" зони карантину — директорка обласного лабораторного центру
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Львівщина на межі "червоної" зони карантину — директорка обласного лабораторного центру

Катерина Садловська
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Львівщина на межі "червоної" зони карантину — директорка обласного лабораторного центру Фото: Микита Печеник, Lviv.Media

Станом на понеділок, 24 січня, Львівщина лише за одним показником не потрапляє до "червоної" зони карантину. Про це повідомила директорка Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко. За її словами, у області одночасно циркулюють штами "Дельта" та "Омікрон".

"Два дні поспіль у нас показник виявлення випадків інфікування перевищує 20%. Це є 21-22%. І три дні поспіль динаміка рівня госпіталізації відповідає показнику червоної зони. Тобто на сьогодні Львівщина є на межі "червоної зони" епіднебезпеки. Якщо за двома показниками три дні поспіль два показники перевищують норму, це — критерій "червоної" зони, — каже Наталія Іванченко.

За її словами, особливо показовими були вихідні. Адже за неділю, 23 січня, підтвердили інфікування коронавірусом у 2036 людей. А у суботу, 22 січня, — 2170 людей. Найбільший показник спостерігали 21 січня — 3293 лабораторно підтверджених випадки.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1547 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 29,38%. У реанімації перебуває 105 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ — 28. За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 240 492 людей. 214 070 мешканців області одужали, 6155 — померли.

Що відомо

  • На ранок 24 січня на Львівщині зареєстрували 2036 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 99 людей одужали, 6 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
  • Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
  • Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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